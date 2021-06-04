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Минобр объяснил, почему айтишники в Беларуси уже не так нужны

04.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый популярный факультет в БГУИР - компьютерных систем и сетей - где готовят будущих айтишников, наберет в этом году на 120 студентов меньше.

 Дополнительной потребности в IT-специалистах в Беларуси нет, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Мы следуем тем индикаторам, которые поступают к нам с рынка труда. И дополнительной потребности в этих специалистах пока не представлено. Есть понятие насыщения рынка. И бесконечно готовить специалистов, которые решали бы схожий круг задач, не имеет смысла", - заявил он.
Представитель Минобр отметил, что часто слышит от представителей IT-компаний, Парка высоких технологий: дайте нам не количество, а качество.

"Хотя мы можем заверять обоснованно, что оно высоко. Вопрос в другом: нужно думать о формировании и подготовке специалистов новых компетенций. Специалистов межпредметного характера, которые могут интегрировать знания из разных областей. Например, медицина и IT, промышленность и IT, педагогика и IT. Видим именно таких сегодня специалистов", - пояснил Касперович.

По его словам, готовить "чистых" айтишников в стране продолжат - экономике необходимы те, кто создает программные продукты. В этой части нужны также маркетологи и экономисты.

В апреле факультет компьютерных систем и сетей БГУИР представил план по набору первокурсников. По сравнению с прошлогодним набором прием сократился на 120 человек.
 
 
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Самый популярный факультет в БГУИР - компьютерных систем и сетей - где готовят будущих айтишников, наберет в этом году на 120 студентов меньше.
 
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