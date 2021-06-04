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Киргизия заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

04.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обстановка на участке границы Киргизии и Таджикистана напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих, сообщила пограничная служба госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Об этом заявили в погранслужбе Киргизии, передает "АКИpress".

По данным службы, представители Таджикистана ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области и зашли на территорию Киргизии до тысячи метров.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения, пишет РБК-Украина.

На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.
 
 
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Обстановка на участке границы Киргизии и Таджикистана напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих, сообщила пограничная...
 
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