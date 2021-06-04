Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Naviny.by посмотрели, как специалисты проверяют воду из поверхностных и подземных источников, и сами сделали тест на нитраты. Подробности читайте и смотрите в нашем репортаже.





Нитратов в Кринице нет, а кислород в норме

С передвижной лабораторией Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды мы отправились на водохранилище Криница, это на реке Свислочь. Здесь много рыбаков почти в любую погоду, есть пляжи, так что качество воды проверить именно в этом месте было любопытно.









Наблюдения за качеством поверхностных вод проводят регулярно, подчеркнула заместитель заведующего лаборатории аналитического контроля качества вод и загрязнения земель Анна Гармель.

Существует специальная процедура. Например, у берега воду для анализа не берут — результаты будут некорректными. Поэтому мы идем на середину места и берем пробу воды с помощью ведра на длинной веревке.









Воду сначала протестировали мы с использованием тест-полосок, которые показывают наличие в воде нитратов. Результат: превышения уровня нитратов в воде нет.

Взятую с середины водоема воду проверили в передвижной лаборатории. Анализ на уровень содержания растворенного кислорода, удельную электропроводимость и ph-анализ сделала ведущий инженер-химик Екатерина Долгун.





















«Результаты хорошие», — подвела итог ее работе замначальника организационно-методического отдела центра Людмила Шишко.

Она также отметила, что в скором времени Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды сможет определять содержание опасных загрязняющих веществ в микродозах.

Улучшить уровень лабораторной диагностики позволит современное высокотехнологичное оборудование, закупленное для лабораторий Минска и Гомеля в рамках проекта ЕС «Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства» (ВИЕС+).

Как рассказала заведующая лабораторией физико-химических измерений Виктория Змитрович, стоимость единственного в системе Минприроды аппарата, поставленного в лабораторию, которой она руководит, составляет около 214 тысяч евро. Кроме того, выделены средства на обслуживание аппарата и обучение сотрудников лаборатории.

В целом объем финансирования проекта международной технической помощи ВИЕС+ для Беларуси — 2 620 853 евро.









Как управлять реками

В рамках Водной инициативы Европейского союза для стран Восточного партнерства (EUWI+ 4 EaP) разработан план управления речным бассейном Припяти и доработан план управления бассейном Днепра. Это два из пяти основных речных бассейнов страны.

План управления бассейном Западного Буга есть, его пересмотрят и адаптируют с учетом современных требований. Осталось разработать планы для бассейнов Немана и Западной Двины, сообщил начальник отдела мониторинга и государственного кадастра Центрального НИИ комплексного использования водных ресурсов Минприроды Владимир Корнеев.

Специалист занимался планом управления бассейном Днепра. Корнеев отметил, что управление водным объектом — это разработка мероприятий, в результате которых он станет чище. Чтобы там была рыба, чтобы было безопасно купаться.

Способы улучшения состояния водоемов известны: надо строить мини-очистные сооружения (локальная очистка сточных вод) на предприятиях, воду использовать повторно в замкнутом цикле.

Свислочь, на водоеме которой мы брали пробу воды, входит в бассейн Днепра, она впадает в его приток — Березину. Свислочь — одна из тех рек, состояние которой вызывает беспокойство, особенно на участке ниже Минской очистной станции.





Для улучшения экологического состояния реки требуется, сказал Корнеев, в числе прочих мер, модернизация очистной станции, которая была построена еще в 60-е годы. Планируется, что станция будет модернизирована в рамках большого инвестиционного проекта.

«Чистота бассейнов наших рек — это взаимный интерес. И мы, и европейские партнеры в этом заинтересованы. Наши реки впадают в моря, качество воды в которых также зависит и от чистоты наших рек», — отметил Владимир Корнеев.

«Значение подземных вод трудно переоценить»

В рамках Водной инициативы ЕС в Беларуси оценивалось и состояние подземных вод — их количество и химический состав.

Ведущий гидрогеолог Научно-производственного центра по геологии Владимир Мазур показывает минский гидрогеологический пост, который оборудован пятью скважинами.





Вода в одной из них, пробуренной в 1975 году на глубину 28 метров, теперь находится на глубине 2,7 метра. В Беларуси создана сеть из 47 таких постов, самая глубокая скважина — около 50 метров. Самая старая появилась еще в 30-е годы прошлого века.













Поверхностные воды проверять очень важно, отметил Владимир Мазур, ведь они в первую очередь подвергаются загрязнению и являются питательной средой для артезианских вод.

Наблюдения на каждой скважине проводятся три раза в месяц, мы попали на внеплановое обследование. Специалист проверил уровень и температуру воды с помощью оборудования, закупленного в рамках Водной инициативы ЕС.

Химический анализ на этот раз не делали, обычно проверяют на железо, нитраты, нитриты и другие элементы. Если что-то нежелательное находят, ищут источник, но в целом работа проводится для сбора информации, фиксации.





Naviny.by проверили воду из скважины на содержание нитратов, количество которых оказалось минимальным.

«Значение подземных вод трудно переоценить, это как воздух. Это наше здоровье, наша жизнь», — заключил Владимир Мазур.

Статья подготовлена в рамках совместного проекта с EU Neighbours East «Свой край: партрэты». Взгляды, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору статьи.

Фото и видео Андрея Шавлюго