ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

04.06.2021 08:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Naviny.by посмотрели, как специалисты проверяют воду из поверхностных и подземных источников, и сами сделали тест на нитраты. Подробности читайте и смотрите в нашем репортаже.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

 

Нитратов в Кринице нет, а кислород в норме

С передвижной лабораторией Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды мы отправились на водохранилище Криница, это на реке Свислочь. Здесь много рыбаков почти в любую погоду, есть пляжи, так что качество воды проверить именно в этом месте было любопытно.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Наблюдения за качеством поверхностных вод проводят регулярно, подчеркнула заместитель заведующего лаборатории аналитического контроля качества вод и загрязнения земель Анна Гармель.

Существует специальная процедура. Например, у берега воду для анализа не берут — результаты будут некорректными. Поэтому мы идем на середину места и берем пробу воды с помощью ведра на длинной веревке.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Воду сначала протестировали мы с использованием тест-полосок, которые показывают наличие в воде нитратов. Результат: превышения уровня нитратов в воде нет.

 

 

Взятую с середины водоема воду проверили в передвижной лаборатории. Анализ на уровень содержания растворенного кислорода, удельную электропроводимость и ph-анализ сделала ведущий инженер-химик Екатерина Долгун.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

«Результаты хорошие», — подвела итог ее работе замначальника организационно-методического отдела центра Людмила Шишко.

Она также отметила, что в скором времени Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды сможет определять содержание опасных загрязняющих веществ в микродозах.

 

 

Улучшить уровень лабораторной диагностики позволит современное высокотехнологичное оборудование, закупленное для лабораторий Минска и Гомеля в рамках проекта ЕС «Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства» (ВИЕС+).

Как рассказала заведующая лабораторией физико-химических измерений Виктория Змитрович, стоимость единственного в системе Минприроды аппарата, поставленного в лабораторию, которой она руководит, составляет около 214 тысяч евро. Кроме того, выделены средства на обслуживание аппарата и обучение сотрудников лаборатории.

 

 

В целом объем финансирования проекта международной технической помощи ВИЕС+ для Беларуси — 2 620 853 евро.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

 

Как управлять реками

В рамках Водной инициативы Европейского союза для стран Восточного партнерства (EUWI+ 4 EaP) разработан план управления речным бассейном Припяти и доработан план управления бассейном Днепра. Это два из пяти основных речных бассейнов страны.

План управления бассейном Западного Буга есть, его пересмотрят и адаптируют с учетом современных требований. Осталось разработать планы для бассейнов Немана и Западной Двины, сообщил начальник отдела мониторинга и государственного кадастра Центрального НИИ комплексного использования водных ресурсов Минприроды Владимир Корнеев.

 

 

Специалист занимался планом управления бассейном Днепра. Корнеев отметил, что управление водным объектом — это разработка мероприятий, в результате которых он станет чище. Чтобы там была рыба, чтобы было безопасно купаться.

Способы улучшения состояния водоемов известны: надо строить мини-очистные сооружения (локальная очистка сточных вод) на предприятиях, воду использовать повторно в замкнутом цикле.

Свислочь, на водоеме которой мы брали пробу воды, входит в бассейн Днепра, она впадает в его приток — Березину. Свислочь — одна из тех рек, состояние которой вызывает беспокойство, особенно на участке ниже Минской очистной станции.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Для улучшения экологического состояния реки требуется, сказал Корнеев, в числе прочих мер, модернизация очистной станции, которая была построена еще в 60-е годы. Планируется, что станция будет модернизирована в рамках большого инвестиционного проекта.

«Чистота бассейнов наших рек — это взаимный интерес. И мы, и европейские партнеры в этом заинтересованы. Наши реки впадают в моря, качество воды в которых также зависит и от чистоты наших рек», — отметил Владимир Корнеев.

 

«Значение подземных вод трудно переоценить»

В рамках Водной инициативы ЕС в Беларуси оценивалось и состояние подземных вод — их количество и химический состав.

Ведущий гидрогеолог Научно-производственного центра по геологии Владимир Мазур показывает минский гидрогеологический пост, который оборудован пятью скважинами.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Вода в одной из них, пробуренной в 1975 году на глубину 28 метров, теперь находится на глубине 2,7 метра. В Беларуси создана сеть из 47 таких постов, самая глубокая скважина — около 50 метров. Самая старая появилась еще в 30-е годы прошлого века.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Поверхностные воды проверять очень важно, отметил Владимир Мазур, ведь они в первую очередь подвергаются загрязнению и являются питательной средой для артезианских вод.

 

 

Наблюдения на каждой скважине проводятся три раза в месяц, мы попали на внеплановое обследование. Специалист проверил уровень и температуру воды с помощью оборудования, закупленного в рамках Водной инициативы ЕС.

Химический анализ на этот раз не делали, обычно проверяют на железо, нитраты, нитриты и другие элементы. Если что-то нежелательное находят, ищут источник, но в целом работа проводится для сбора информации, фиксации.

Кто и как проверяет воду в Беларуси — в поверхностных источниках и под землей

Naviny.by проверили воду из скважины на содержание нитратов, количество которых оказалось минимальным.

«Значение подземных вод трудно переоценить, это как воздух. Это наше здоровье, наша жизнь», — заключил Владимир Мазур.

 

 

Статья подготовлена в рамках совместного проекта с EU Neighbours East «Свой край: партрэты». Взгляды, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору статьи.

 

Фото и видео Андрея Шавлюго

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Naviny.by посмотрели, как специалисты проверяют воду из поверхностных и подземных источнико
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ніхто ня дасьць чароўнай пілюлі, каб „бах!“ — і рэжым паваліўся». Маці і дачка ладзілі чаяваньні, а цяпер ня могуць вярнуцца дамоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by