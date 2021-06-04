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"Видны следы наручников и синяки", - родители Протасевиче о "признании" сына

04.06.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео белорусского телеканала, как считает мама Протасевича, сняли по заказу белорусских властей, чтобы оправдать себя и принудительную посадку самолета 23 мая.


Фото: коллаж Фокус

Родители основателя телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси,  Романа Протасевича Дмитрий и Наталья заявили, что в интервью, которое показали на государственном канале ОНТ, видны синяки на шее и следы наручников на руках. Об этом они заявили в комментарии для Настоящего времени.

По словам мамы Натальи Протасевича, она четко заметила следы от наручников, синяки на руках и следы удушения на шее. Родители задержанного в Беларуси Романа Протасевича уверены, что видео снято по заказу властей Беларуси, чтобы оправдать себя и принудительную посадку самолета 23 мая.

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", — говорит Наталья Протасевич.

Также Протасевичу, по утверждениям мамы, не дали встретиться с адвокатами и не пустили к нему независимых врачей для обследования. Более того, по мнению Натальи, видео нарушает тайну следствия в судебно-правовой системе.

"Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику", — сетует Наталья Протасевич.

Напомним, белорусское ТВ показало интервью с "раскаявшимся" Протасевичем. В нем он утверждает, что уважает президента Лукашенко, а сам признался в организации протестов в Минске. При этом Протасевич надеется, что Лукашенко не выдаст его в "ЛНР", где на него боевики завели уголовное дело, пишет focus.ua
 
Теги: Минск
 
 
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Видео белорусского телеканала, как считает мама Протасевича, сняли по заказу белорусских властей, чтобы оправдать себя и принудительную посадку самолета 23 мая.
 
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