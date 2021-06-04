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Маршрут велодорожки от Дроздов до Чижовки за 2 минуты - залипательное видео

04.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная велодорожка проходит через весь Минск, ее протяженность от Дроздов до Чижовки – 26,2 километра. По просьбе Sputnik КМС по велоспорту и призер республиканских соревнований по велоспорту Роман Филимонов проехал через весь маршрут велодорожки.

Спортсмен отметил, что состояние главной минской велодорожки хорошее.

"Минск – это единственный город с такой велодорожкой, в других городах Беларуси их нет. Я надеюсь, что велосообщество будет развиваться в нашей стране и скоро они появятся", - отметил Роман Филимонов.

Добраться до велодорожки можно практически из любого района города. Рельеф трассы в основном ровный, но есть несколько крутых мостиков и пара затяжных подъемов и спусков. Дорожка в нескольких местах пересекает проезжую часть, поэтому будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Одним трасса кажется слишком длинной, другим — слишком загруженной. Некоторые считают ее исключительно местом для профессиональных велотренировок. А если вы еще не проезжали всю минскую велодоржку от начала до конца, смотрите видео Sputnik и решайтесь на поездку по велотреку.

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Теги: Минск
 
 
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Sputnik попросил КМС по велоспорту проехать больше 26 километров столичной велодорожки от начала и до конца, чтобы оценить ее качество и сделать краткий обзор...
 
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