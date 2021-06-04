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Предполагаемый бойфренд Манижи рассказал об их отношениях
04.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предполагаемый возлюбленный российской певицы Манижи рассказал об их отношениях и еще сильнее запутал прессу.
© Sputnik / Владимир Астапкович
В последние месяцы поклонники и СМИ буквально не дают прохода певице. Артистка
На днях журналисты одного из изданий решили расставить все точки над i и связались с Кватанией. Ладо сразу отметил, что не любит распространяться о личном, но все же рассказал о своих отношениях с Манижей.
Режиссер подтвердил: да, он действительно сопровождал певицу в Роттердаме, но при этом подчеркнул - там и так была большая группа поддержки.
"Я могу назвать себя режиссером, коллегой, другом. Мне кажется это правильным", - заявил клипмейкер, но при этом не стал скрывать, что с радостью продолжит работать со звездой, так как "с ней интересно".
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