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Предполагаемый бойфренд Манижи рассказал об их отношениях

04.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Предполагаемый возлюбленный российской певицы Манижи рассказал об их отношениях и еще сильнее запутал прессу.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В последние месяцы поклонники и СМИ буквально не дают прохода певице. Артистка блеснула на "Евровидении" и завела армию почитателей, которые хотят знать все не только о творчестве, но и о личной жизни Манижи. Незадолго до финала песенного конкурса репортерам удалось подловить звезду за нежными объятиями с клипмейкером Ладо Кватанией, который всюду сопровождал ее придумал номер Russian Woman.

На днях журналисты одного из изданий решили расставить все точки над i и связались с Кватанией. Ладо сразу отметил, что не любит распространяться о личном, но все же рассказал о своих отношениях с Манижей.

Режиссер подтвердил: да, он действительно сопровождал певицу в Роттердаме, но при этом подчеркнул - там и так была большая группа поддержки.

"Я могу назвать себя режиссером, коллегой, другом. Мне кажется это правильным", - заявил клипмейкер, но при этом не стал скрывать, что с радостью продолжит работать со звездой, так как "с ней интересно".

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