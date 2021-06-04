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Груздев рассказал, кто будет до последнего сопротивляться интеграции
04.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нынешнее ускорение интеграционных процессов Беларуси и России уже осенью может привести к подписанию всех
Забыть про многовекторность?
Внешние условия для Беларуси создаются такими, что про многовекторность приходится забыть, говорит Груздев. "Наши партнеры, на которых мы планировали заработать порядка 30% импорта и экспорта, эти рынки будут сокращаться, соответственно, будет увеличиваться доля России в нашем торговом обороте, доля Китая и других дружественных государств".
"Пятая колонна" и противники интеграции
"Многие участники протестов, те, кто ходил на улицы, они категорически противятся этому процессу (интеграции с РФ ― Sputnik), они в принципе и тогда подогревали эту тему, что белорусский ОМОН не может так жестко действовать, стопроцентно приехали какие-то россияне. Они уже на том этапе нагнетали обстановку и продолжают все это усугублять, негативно настроены к России и действиям, которые она предпринимает. Это сообщество будет до последнего сопротивляться процессу интеграции", ― рассуждает Груздев.
Встреча Путина и Байдена
"Я думаю, будет затрагиваться вопрос в целом влияния России в Европе, влияния США, как выстраиваются отношения с Евросоюзом. И белорусский вопрос, скорее всего, будет в этом контексте рассматриваться, поскольку американские политики высокого ранга уже поднимали тему Беларуси, она сейчас "мейнстрим" во многих медиа, и обойти эту тему будет невозможно. Естественно, она не будет фокусной, но в каком-то контексте, думаю, ее рассмотрят.
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