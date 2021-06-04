ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще не поздно: Кейт Миддлтон оправдала Меган Маркл перед подругами

04.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон проявила удивительное всепрощение: примерная герцогиня заявила, жене принца Гарри Меган Маркл еще не поздно вернуться в семью.

© AP / Chris Jackson
Конец терпению: Елизавета II готовит радикальные меры против Гарри и Меган

На фоне действительно уничижительных заявлений и поступков Гарри и Меган в адрес монаршей семьи, так называемые соперники пары решили занять не совсем очевидную, но все же королевскую позицию.

Как сообщило издание Telegraph, Кейт Миддлтон рассказала своим подругам, что Меган Маркл "еще не слишком поздно вернуться в семью".

Высказывание герцогини заинтересовало королевского биографа Камиллу Томини: эксперт уверена, что таким образом Кейт повторила "коронный и милосердный номер" Елизаветы II и продемонстрировала свою готовность стать королевой-консортом.

Также Томини предположила, что это естественный инстинкт герцогини, которая хотела сгладить ситуацию. Вот только с небольшой оговоркой - это произошло до скандальной беседы с Опрой Уинфри и решения королевы принять меры по отношению к мятежникам.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная оппонентка мятежницы проявила свое милосердие и закрыла глаза на все проделки "голливудского семейства".
 
Новости дня
Новости разные
 
США получили от Минска уведомление о сокращении численности своей дипмиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by