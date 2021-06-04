Еще не поздно: Кейт Миддлтон оправдала Меган Маркл перед подругами

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон проявила удивительное всепрощение: примерная герцогиня заявила, жене принца Гарри Меган Маркл еще не поздно вернуться в семью.

На фоне действительно уничижительных заявлений и поступков Гарри и Меган в адрес монаршей семьи, так называемые соперники пары решили занять не совсем очевидную, но все же королевскую позицию.

Как сообщило издание Telegraph, Кейт Миддлтон рассказала своим подругам, что Меган Маркл "еще не слишком поздно вернуться в семью".

Высказывание герцогини заинтересовало королевского биографа Камиллу Томини: эксперт уверена, что таким образом Кейт повторила "коронный и милосердный номер" Елизаветы II и продемонстрировала свою готовность стать королевой-консортом.

Также Томини предположила, что это естественный инстинкт герцогини, которая хотела сгладить ситуацию. Вот только с небольшой оговоркой - это произошло до скандальной беседы с Опрой Уинфри и решения королевы принять меры по отношению к мятежникам.

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