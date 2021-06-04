Класковский: «Режим демонстрирует силу, мстительность и зашкаливающую жестокость, но его ресурс не бесконечен»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о словах главы ЦИК Ермошиной, что конституционный референдум, скорее всего, пройдет в феврале 2022-го.





– Между тем продолжаются обыски, аресты, суды по политически мотивированным делам, – пишет Александр Класковский. – Репрессиями стараются не только нейтрализовать тех, кто выходил на улицу протестовать, вел «деструктивные» чаты, но и подавить негосударственные СМИ (свежие примеры — накат на Intex-press и другие региональные издания, разгром TUT.by).

То, что творится, независимые обозреватели часто характеризуют словечком «зачистка» из военно-полицейского лексикона. Похоже, что это, в числе прочего, и элемент подготовки режима к грядущей электоральной кампании.

Одна задачка для властей — как через изменение конституции сделать политической системе такой аккуратный апгрейд, чтобы она осталась жизнеспособной, не развалилась от эксперимента. Вторая задача — как провести референдум, чтобы он не покачнул, а тем более не взорвал ситуацию.

Сильный ход для решения второй задачи уже придуман. Местные выборы, которые раньше предполагалось совместить с референдумом и которые могли бы дать оппонентам власти возможность выдвигать своих кандидатов, агитировать за них, в общем, замутить движуху, отодвинут аж на 2023 год. Одним триггером меньше.

Перенос местных выборов усложняет задачу противникам режима, ожидающим возможности снова испытать его на прочность. Агитировать за «конституцию Лукашенко» они явно не будут. Агитировать против? Призывать к бойкоту? Продвигать альтернативную «конституцию Тихановской»?

Но призывы к бойкоту законом запрещены, это можно делать лишь нелегально. К тому же бойкот в белорусских условиях вообще показал себя диванной, размагничивающей, неэффективной тактикой. Наконец, оппоненты властей глубоко убеждены, что те нарисуют нужные им цифры в любом случае.

Впрочем, до февраля еще много воды утечет. На динамику белорусской ситуации будут серьезно влиять экономика, Москва, Запад и настрой общества.

Да, режим демонстрирует силу, мстительность и зашкаливающую жестокость, но его ресурс не бесконечен. И все то, что он сейчас демонстрирует, уж никак не придаст ему народной любви. А значит, политический лед под ногами властей может хрустнуть в любой момент — даже после того, как они посчитают, что дело в шляпе.