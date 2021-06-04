Политолог: Лукашенко обиделся на украинские власти и пытается их шантажировать

Источник материала: Салiдарнасць

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич в комментарии «Салідарнасці» объяснил специфику нынешних отношений Минска и Киева и предсказал болезненный удар со стороны Украины в случае начала полетов «Белавиа» в Крым.





Верховная Рада. Фото с сайта znaj.ua

Отношения Минска и Киева обостряются

Проблемы в двусторонних отношениях начались с августа 2020 года, напоминает Казакевич. Но в целом до недавнего времени Украина занимала сдержанную позицию по отношению к белорусскому политическому кризису. Эскалация произошла в последние месяцы и особенно в последние недели.

После инцидента с вынужденной посадкой самолетом Ryanair в Минске Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Александра Лукашенко лишают звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В ответ правитель Беларуси заявил, что возможно открытие авиарейса в аннексированный Россией Крым.

Как часть политического противостояния Казакевич рассматривает и торговую войну между двумя странами. В Украине приняли антидемпинговые меры против белорусских товаров (по словам Александра Лукашенко, фактически наложили запрет на товары стоимостью примерно $300 млн). В ответ неделю назад в Беларуси ввели индивидуальное лицензирование для ряда украинских товаров.

Полеты в Крым могут больно ударить по Беларуси

Насколько реалистичным выглядит сценарий открытия рейсов белорусских самолетов в Крым?

– Любое сотрудничество с Крымом может вызвать очень жесткую реакцию Киева. Во-первых, Украина может присоединиться ко всем европейским санкциям. Во-вторых, под санкции Украины могут попасть все, кто так или иначе будет связан с сотрудничеством с Крымом. Можно ожидать действий по ограничению товарооборота, санкций против банковский структур и т.д. В-третьих, Украина сама может требовать от руководства ЕС расширения санкции против Минска, говоря о поддержке Беларусью оккупации Крыма, – считает Казакевич.

По его мнению, сами по себе полеты белорусских самолетов в Крым большой прибыли не принесут.

– А вот проблем они могут породить очень много . Поэтому если полеты в Крым начнутся, то это будет очередным непродуманным и нерациональным действием белорусских властей.

Почему Лукашенко обижен на украинские власти

Лукашенко озвучил идею о полетах в Крым после встречи в Сочи с президентом России. Чья эта инициатива – его или Владимира Путина?

– Мне кажется самого Лукашенко. Он решил использовать все доступные механизмы влияния на Киев. А вопросы Крыма и Донбасса для Украины значат очень много, – считает Казакевич.

Почему правителя Беларуси так задело закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов?

– Можно сказать, что он обижен на украинские власти. Лукашенко считает своей большой заслугой перед Киевом то, что он не признал Крым частью России, не признал «ДНР» и «ЛНР». Поэтому сейчас пытается шантажировать Киев этими моментами, – считает Казакевич. – Украина впервые принимает решительные действия против белорусских властей.

Впервые она однозначно присоединилась к европейским санкциям. Это прибавляется к тому, что ранее Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси и критиковала власти за нарушения прав человека. Это, конечно, вызывает раздражение в Минске.

Почему Киев вел себя до недавнего времени сдержанно и не хочет усугубления конфликта

– Несмотря на симпатии к протестному движению в Беларуси, позиция Украины была сдержанной, потому что экономики двух стран сильно зависят друг от друга. Для Беларуси Украина третий ее торговый партнер после России и Евросоюза. Для Украины наша страна также в числе крупнейших торговых партнеров.

Соответственно в Украине есть «пробелорусское» лобби, которое касается и бизнеса, и политических кругов.

Кроме того, белорусские власти с начала кризиса в стране дали понять, что на санкции и ограничения они будут активно отвечать. С учетом того, что контрмеры могут нанести ущерб отдельным компаниям или даже секторам экономики, позиция украинских властей была сдержанной, – объясняет Казакевич.

Кроме того, Киев не хотел подталкивать своими действиями Минск к сближению с Москвой, к тому, чтобы Беларусь еще больше попадала под контроль и влияние Кремля.

Это объясняет в том числе и то, почему Владимир Зеленский до сих пор не встретился со Светланой Тихановской . Правда, в этом вопросе есть еще один аспект.

– Альтернативные политические силы Беларуси не спешили объявлять Крым оккупированной территорией и совершать другие действия, которые были бы расценены Москвой как недружественные, – назвал еще одну причину Казакевич.