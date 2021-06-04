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Более 630 тысяч рублей собрано для пострадавшего от пожара костела в Будславе
Источник материала: Навiны
На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район) к вечеру 3 июня собрано 634.602 рубля, свидетельствуют данные на приходском сайте.
11 мая в будславском костеле
Мядельский районный отдел Следственного комитета
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На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район) к вечеру 3 июня собрано 634.602 рубля, свидетельствуют...
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