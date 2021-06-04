МИД ФРГ назвал попытку суицида Латыпов символом «безнадежности, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью жесткого насилия»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.





Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу, пытался покончить с собой , порезав себе горло. Он был доставлен в Минский научно-практический центр хирургии , трансплантологии и гематологии, где ему была сделана операция . В настоящее время Степан переведен в СИЗО № 1.

Спикер МИДа отметила , что произошедшее «шокирует и символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью репрессий и жесткого насилия».

В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».

Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.

Читайте также: