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МИД ФРГ назвал попытку суицида Латыпов символом «безнадежности, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью жесткого насилия»
Источник материала: Навiны
Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.
Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу,
Спикер МИДа
В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».
Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.
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МИД ФРГ назвал попытку суицида Латыпов символом «безнадежности, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью жесткого насилия»
Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным...
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