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Правительство определило, что значит «общественные работы» по административным статьям

04.06.2021 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Раньше основными наказаниями по КоАП были штраф и арест. Теперь Совмин своим постановлением №302 от 2 июня определил понятие «общественные работы». В документе описано, что конкретно это может значить.

В постановлении есть оговорка: работа не должна быть связана с повышенной опасностью и требовать предварительной профессиональной подготовки. Также к тяжелым работам и работам с вредными и (или) опасными условиями труда нельзя привлекать женщин.

Перечень официально одобренных общественных работ выглядит так:

  • благоустройство, озеленение и очистка территорий;
  • восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
  • уход за местами захоронений;
  • восстановление лесов после пожаров;
  • посадка и прополка саженцев;
  • очистка леса;
  • уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
  • санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
  • сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
  • ремонт дорожек и дорожных покрытий, покраска бордюров;
  • изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;
  • погрузочно-разгрузочные работы;
  • земляные работы;
  • вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
  • мелиоративные работы;
  • возделывание и уборка овощей, плодов, технических культур;
  • заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;
  • работа в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
  • социальные услуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и др.);
  • иные работы в случаях, связанных с актуальными потребностями региона, а также особенностями психофизического состояния привлеченного к административной ответственности.

Общественные работы введены в обновленный КоАП с 6 января 2001 года. Согласно статье 6.5, они заключаются в выполнении человеком в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, направленных на достижение общественно полезных целей. Срок — от 8 до 60 часов, но не более 4 в день. Суд может назначать общественные работы при согласии нарушителя. Нельзя наказывать общественными работами пенсионеров, людей до 18 лет, беременных, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов I и II групп, иностранцев и лиц без гражданства.

 
 
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Раньше основными наказаниями по КоАП были штраф и арест. Теперь Совмин своим постановлением №302 от 2 июня определил понятие «общественные работы». В документе...
 
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