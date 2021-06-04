ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дания отозвала разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу

04.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить по дну Балтийского моря Норвегию и Польшу.

«31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года», — сообщила пресс-служба датского оператора транспортной системы Energinet, передает РБК.

Решение вызвано тем, что агентство по охране окружающей среды в недостаточной степени изучило вопросы о защите природы и отдельных видов при прокладке газопровода.

По словам заместителя директора и руководителя отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в компании были огорчены принятым регулятором решением.

«Когда мы в 2019 году получили экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe, в нем было указана необходимость проводить работы по обеспечению защиты природы. И с тех пор мы проводили мероприятия по защите животных», — пояснила Кааг.

Сейчас оператор проясняет с властями последствия принятого решения, но уже готовится к прекращению строительных работ до получения необходимого разрешения.

Baltic Pipe — газопровод длиной 230 км, который должен связать норвежские месторождения в Северном море с газотранспортной системой Польши через территории Дании в Балтийском море. Проект планировали завершить в 2022 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гэта і ня мір, і не вайна». Дасьледчыца тэрарызму адказала на пытаньні пра дзеяньні ўладаў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by