Дания отозвала разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу

Источник материала: АФН

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был соединить по дну Балтийского моря Норвегию и Польшу.

«31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года», — сообщила пресс-служба датского оператора транспортной системы Energinet, передает РБК.

Решение вызвано тем, что агентство по охране окружающей среды в недостаточной степени изучило вопросы о защите природы и отдельных видов при прокладке газопровода.

По словам заместителя директора и руководителя отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в компании были огорчены принятым регулятором решением.

«Когда мы в 2019 году получили экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe, в нем было указана необходимость проводить работы по обеспечению защиты природы. И с тех пор мы проводили мероприятия по защите животных», — пояснила Кааг.

Сейчас оператор проясняет с властями последствия принятого решения, но уже готовится к прекращению строительных работ до получения необходимого разрешения.

Baltic Pipe — газопровод длиной 230 км, который должен связать норвежские месторождения в Северном море с газотранспортной системой Польши через территории Дании в Балтийском море. Проект планировали завершить в 2022 году.