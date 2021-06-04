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США расширили санкции против китайских компаний

04.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден в четверг расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам.

Указ нынешнего главы государства дополнил соответствующее распоряжение его предшественника этом посту Дональда Трампа. 45-й президент США запретил американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Список этих компаний составляет министр обороны США. Пекин тогда подверг критике данное решение.

Байден увеличил количество находящихся в данном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР. Перечень, как отметили в Белом доме, будет обновляться "по мере необходимости". В документах утверждается, что внесенные в список компании причастны к нарушению прав человека, передает ТАСС.

Целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые "подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников", заявляют в Белом доме.

Запрет вступает в силу через два месяца - 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.

 
 
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Президент США Джо Байден в четверг расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским...
 
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