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В Беларуси зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

04.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси 3 июня принял решение о государственной регистрации вакцины Спутник Лайт, говорится в сообщении ведомства.

«Вакцина «Спутник Лайт» – это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

«Вакцина основана на векторе аденовируса 26 типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V»,- также сказано в сообщении.

 
 
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Минздрав Беларуси 3 июня принял решение о государственной регистрации вакцины Спутник Лайт, говорится в сообщении ведомства.
 
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