Посол США Фишер не приедет в Минск в обозримом будущем

Источник материала: АФН

Решения Беларуси в качестве ответных мер сократить персонал американского посольства в Минске вступают в силу 13 июня, а посол США в РБ Джули Фишер продолжит работать за пределами синеокой.

Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Беларусь проинформировала Соединенные Штаты о введении новых ограничений для американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске. Они вступают в силу 13 июня, чуть более чем через неделю", - сообщил руководитель пресс-службы.

"К сожалению, белорусские власти довели наши отношения до этого момента непрекращающимися и усиливающимися репрессиями против своих граждан, кульминацией которых, конечно, стали недавнее возмутительное принудительное перенаправление самолета Ryanair и арест белорусского журналиста и его спутницы, находившихся на этом самолете", - констатировал Прайс.

Он напомнил, что после этого инцидента Вашингтон ввел ряд ограничений в отношении Минска. "Мы знаем, что суверенная, независимая Беларусь, уважающая демократические устремления своих граждан, их права и международные обязательства своей страны, отвечает не только их интересам, но и нашим", - добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Посол США в Белоруссии Джули Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, также проинформировал Прайс.

"Мы, мягко говоря, разочарованы нынешней ситуацией. Мы продолжим работать с союзниками и партнерами для продвижения наших общих интересов, вернее, не только общих ценностей, но и универсальных ценностей", - утверждал Прайс.

"Посол Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан, посол продолжит сотрудничать с ними, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества, за пределами Белоруссии, - сказал он. - Посол также продолжит сотрудничать с нашими союзниками и партнерами. Посол посещала европейские страны в последние недели, я ожидаю, что она продолжит делать это в дальнейшем".