Международную Букеровскую премию впервые получил французский писатель

Источник материала: ОНТ

Впервые за историю Международной Букеровской премии ее победителем стал французский писатель – Давид Диоп. Об этом информирует сайт премии.

Победу Диопу принесла книга «Родственная душа» (Frère d'âme). Ее перевела на английский язык писательница Анна Московакис, произведение вышло под названием «Ночью любая кровь черна» (At Night All Blood is Black).

Букеровская премия ежегодно присуждается писателю за одно произведение на английском языке, которое публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз в 50 тысяч фунтов делят писатель и переводчик.

Фото: thebookerprizes.com

