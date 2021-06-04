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«Ребенок выпал из окна»: о чем должны помнить родители, что уберечься от трагедии?

04.06.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ребенок выпал из окна»: о чем должны помнить родители, что уберечься от трагедии?

С наступлением хорошей погоды в ленте новостей то и дело попадаются сообщения «ребенок выпал из окна». В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, после которых так и не могут полностью восстановить здоровье. 

О том, что ее внук выпал из окна, наша героиня узнала сразу после трагедии. Она случилась вечером 29 мая в Смолевичах. Родителей дома не было. За полуторагодовалым мальчиком присматривала его старшая сестра.

Ребенок выпал из окна четвертого этажа прямо на тротуар. И чудом остался жив. Как говорится, родился в рубашке. В больницу он поступил с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами внутренних органов и переломом голени. К счастью, утверждают медики, повреждения не опасны для жизни. 

В Смолевичах это первый подобный случай. А вот по стране падение маленьких детей с высоты, к сожалению, не редкость. Количество таких ЧП увеличивается в теплое время года, когда родители распахивают окна, не задумываясь, что дети от природы очень любопытны. Чтобы случилось горе, порой, достаточно нескольких секунд.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: «Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. И, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом, подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей».

Дети не понимают опасности, грозящей им. Не ощущают высоты. Москитные сетки создают чувство опоры, но проваливаются даже под весом кошек. В качестве защиты можно поставить на окна специальные блокираторы или снять ручки.

Дмитрий Белый, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД: «Уважаемые родители! Не стоит забывать, что обязанность по воспитанию детей возлагается именно на вас. Именно вы можете уберечь своих детей от подобных трагических исходов».

Главное правило, которое, казалось бы, знает каждый взрослый – не оставлять ребенка без присмотра. Особенно, если в комнате открыто окно. Иначе это может стать роковой ошибкой даже в жизни самых прилежных родителей. 

Фото: Pixabay

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Теги: Новости
 
 
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С наступлением хорошей погоды в ленте новостей то и дело попадаются сообщения «ребенок выпал из окна». В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, после...
 
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