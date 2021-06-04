ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В парламенте обсудят подготовку проекта закона «Об изменении Конституции»

04.06.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В парламенте обсудят подготовку проекта закона «Об изменении Конституции»

Работа над главным документом страны продолжается. 4 мая в Парламенте состоится заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона «Об изменении Конституции».

Новая редакция предусматривает, что выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва пройдут одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. В этом случае полномочия народных избранников в местных советах продлятся меньше планируемого срока. В связи с этим их также предлагается пересмотреть - соответствующий закон может быть внесен в парламент.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над главным документом страны продолжается. 4 мая в Парламенте состоится заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона «Об изменении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курс биткоина вновь обрушился после твита Илона Маска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by