В парламенте обсудят подготовку проекта закона «Об изменении Конституции»

Источник материала: ОНТ

Работа над главным документом страны продолжается. 4 мая в Парламенте состоится заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона «Об изменении Конституции».

Новая редакция предусматривает, что выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва пройдут одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. В этом случае полномочия народных избранников в местных советах продлятся меньше планируемого срока. В связи с этим их также предлагается пересмотреть - соответствующий закон может быть внесен в парламент.

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