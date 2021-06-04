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В парламенте обсудят подготовку проекта закона «Об изменении Конституции»
Источник материала: ОНТ
Работа над главным документом страны продолжается. 4 мая в Парламенте состоится заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона «Об изменении Конституции».
Новая редакция предусматривает, что выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва пройдут одновременно с выборами в Палату представителей восьмого созыва. В этом случае полномочия народных избранников в местных советах продлятся меньше планируемого срока. В связи с этим их также предлагается пересмотреть - соответствующий закон может быть внесен в парламент.
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Работа над главным документом страны продолжается. 4 мая в Парламенте состоится заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона «Об изменении...
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