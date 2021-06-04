Стали известны победительницы национального гранд-финала конкурса «Королева студенчества 2021»

Источник материала: ОНТ

Национальный гранд-финал республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества 2021» прошeл в Минске.

Участницы удивляли с самых разных сторон: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, интеллектуальные и творческие способности, артистизм, спортивная подготовка и, конечно, внешние данные. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую из 13 самых прекрасных студенток страны. Корона нашла свою обладательницу – это Валерия Фомченко из Витебского государственного технологического университета!

Национальный гранд-финал – это ещe одна ступенька к совершенству, которому, как известно, нет предела. Победительница представит Беларусь на XXX Международном конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества» – он пройдeт в сентябре в России.

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