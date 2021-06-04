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В Китае поезд насмерть сбил 9 человек
Источник материала: ОНТ
В Китае следовавший из Урумчи в Ханчжоу пассажирский поезд сбил работавших на железнодорожных путях людей. В результате инцидента погибли девять человек. Об этом
Трагедия произошла в провинции Ганьсу. Другие подробности пока не сообщаются.
Причины происшествия выясняются.
Фото: Pixabay
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В Китае следовавший из Урумчи в Ханчжоу пассажирский поезд сбил работавших на железнодорожных путях людей. В результате инцидента погибли девять человек. Об этом...
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