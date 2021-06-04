Беларусь введет ответные санкции против США

Источник материала: ОНТ

Соединенные Штаты возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси. В Минске объявили об ответных мерах.

В МИДе подчеркивают – меры точечные, они должны послать чeткий сигнал США о бесперспективности принуждения в отношениях с нашей страной.

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