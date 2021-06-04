|
Беларусь введет ответные санкции против США
Источник материала: ОНТ
Соединенные Штаты возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси. В Минске объявили об ответных мерах.
В МИДе подчеркивают – меры точечные, они должны послать чeткий сигнал США о бесперспективности принуждения в отношениях с нашей страной.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты возобновили санкции против девяти предприятий Беларуси. В Минске объявили об ответных мерах. В МИДе подчеркивают – меры точечные, они должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)