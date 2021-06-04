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Расследование ОНТ активно обсуждают в сети, эксперты дают оценки

04.06.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расследование «Рейс Афины-Вильнюс. Разбор полeта» на ютуб-канале ОНТ уже попало в тренды – в ТОП-10 самых популярных видео. Количество просмотров только за первые сутки после показа превысило 125 тысяч и продолжает расти. Это без учeта миллионов зрителей, смотревших премьеру в эфире. 

Расследование ОНТ активно обсуждают в сети, а эксперты дают оценки. Российский журналист, телеведущий и писатель Владимир Соловьeв прокомментировал фильм для нашего телеканала. В частности, коснулись санкций и в целом реакции Запада на посадку рейса Афины-Вильнюс.

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Расследование «Рейс Афины-Вильнюс. Разбор полeта» на ютуб-канале ОНТ уже попало в тренды – в ТОП-10 самых популярных видео. Количество просмотров только за первые...
 
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