Авиакомпания Nordwind открывает полеты из Казани в Минск

цитирует сообщение interfax.by "Авиакомпания Nordwind расширяет спектр предложений по прямым перелетам из международного аэропорта Казань в Национальный аэропорт Минск и запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Казани в Минск", -сообщение interfax.by





Там уточняется, что с сегодняшнего дня (4 июня) стартует полётная программа авиакомпании на лайнерах Boeing 737 по следующему графику: вылеты из Казани по пятницам в 23.35 с прибытием в Минск в 02.05 следующего дня; вылеты из Минска по субботам в 03.05 с посадкой в Казани в 05.25.



