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Авиакомпания Nordwind открывает полеты из Казани в Минск

04.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания Nordwind 4 июня открывает полеты из Казани в Минск, говорится в сообщении в телеграм-канале Национального аэропорта Минск в пятницу.

"Авиакомпания Nordwind расширяет спектр предложений по прямым перелетам из международного аэропорта Казань в Национальный аэропорт Минск и запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Казани в Минск", - цитирует сообщение interfax.by

Там уточняется, что с сегодняшнего дня (4 июня) стартует полётная программа авиакомпании на лайнерах Boeing 737 по следующему графику: вылеты из Казани по пятницам в 23.35 с прибытием в Минск в 02.05 следующего дня; вылеты из Минска по субботам в 03.05 с посадкой в Казани в 05.25.
 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Nordwind 4 июня открывает полеты из Казани в Минск, говорится в сообщении в телеграм-канале Национального аэропорта Минск в пятницу.
 
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