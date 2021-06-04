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Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei. Компанию подозревают в шпионаже
Источник материала: Партизан
Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Документ вступает в силу 2 августа.
Getty Images
"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - говорится в сообщении.
Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Напомним, Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.
Ранее президент Соединенных Штатов подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования, пишет .
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Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei. Компанию подозревают в шпионаже
Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei,...
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