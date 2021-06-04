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В России допускают введение постоянного выходного 31 декабря
Источник материала: Партизан
Министерство труда рассмотрит возможность введения в России постоянного выходного 31 декабря.
Это допустил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает
«Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал он.
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Министерство труда рассмотрит возможность введения в России постоянного выходного 31 декабря.
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