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В России допускают введение постоянного выходного 31 декабря

04.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство труда рассмотрит возможность введения в России постоянного выходного 31 декабря.

Это допустил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал он.
 
 
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Министерство труда рассмотрит возможность введения в России постоянного выходного 31 декабря.
 
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