Госдеп: власти Беларуси испортили наши отношения путем безжалостных репрессий против своих граждан

Новые ограничения на число дипломатического и технического персонала в американском посольстве в Минске, введенные белорусскими властями, вступают в силу 13 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 3 июня на брифинге в Вашингтоне.





3 июня МИД Беларуси объявил об ответных мерах в связи с вступлением в силу санкций США в отношении нескольких предприятий концерна «Белнефтехим». «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе», — сообщил пресс-секретарь МИД Антолий Глаз. Также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.

«К сожалению, белорусские власти довели наши отношения до этого момента путем безжалостных и усиливающихся репрессий против своих граждан, кульминацией которых, конечно, совсем недавно стало то, что мы все видели — возмутительное принудительное изменение направления полета рейса Ryanair и арест белорусского журналиста и его спутницы , которые были на этом рейсе», — сказал Прайс.

Он отметил, что в ответ на эти действия администрация Белого дома объявила о ряде действий, в том числе о возобновлении санкций и ограничений в отношении девяти белорусских государственных предприятий.

«Мы знаем, что суверенная, независимая Беларусь, уважающая демократические устремления своих граждан, их права человека и свои международные обязательства, отвечает не только их интересам, но и нашим интересам, — подчеркнул Прайс. — И мы, мягко говоря, разочарованы тем, что оказались там, где мы находимся сейчас, но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над продвижением наших общих интересов и не только наших общих ценностей, но и общечеловеческих ценностях, которые остаются чаяниями — несбывшимися чаяниями — народа Беларуси», — сказал Прайс.

Он также отметил, что свою работу продолжит и посол США в Беларуси Джули Фишер (она так и не смогла приехать в страну, так как белорусские власти не выдают ей визу — БелаПАН.). «Посол Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусского народа, и она будет продолжать взаимодействовать с ними за пределами Беларуси, включая лидеров продемократического движения, сотрудников средств массовой информации, студентов и других членов гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также будет продолжать взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами», — сказал Прайс.

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