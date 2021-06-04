Поход на байдарках по Ислочи и прогулки по экотропам. Как провести выходные в Налибокской пуще

Источник материала: Onliner Налибокская пуща не слишком богата на активности и развлечения для туристов. Зато недалеко от Минска: сел на машину — через час ты в заповедном лесу, гуляешь по экотропе или сплавляешься на байдарке по Ислочи. Вместе с компанией А1 мы продолжаем стартовавший в прошлом году цикл репортажей о природных красотах Беларуси. Сегодня расскажем, что делать в Налибокской пуще, можно ли здесь увидеть зубров, где искупаться в жару и в какую сумму обойдется уик-энд.

Налибокская пуща находится всего в 60 км от Минска на границе Минской и Гродненской областей. Это самый большой лесной массив с заповедным статусом в Беларуси. Деревушки и минимальная туристическая инфраструктура разбросаны лишь у границ пущи, а внутри — только нетронутая цивилизацией природа.

Проплыть на байдарке по Ислочи

Байдарочные сплавы по Ислочи были популярны еще в советские времена, когда при каждом предприятии действовали турклубы. В последние годы это увлечение снова набирает обороты, только сейчас инициативу в свои руки берут частники, организующие речные походы. Вместе с Артемом и Алексеем из компании turpohod.by мы стартуем от урочища Вялое (это северо-восточная окраина пущи).





— Ислочь — река небольшая даже по белорусским меркам (102 км. — Прим. Onliner). Но она разная, — говорит Артем. — В верховье узкая и очень мелкая, кое-где вода по щиколотку. Там встречаются высокие песчаные обрывы, перекидные мостики. Дальше, уже на территории Нацпарка, река проходит сквозь глухие леса, потом рельеф выравнивается, начинаются поля…





Ислочь не дает расслабиться. То и дело мы уворачиваемся от торчащих из воды коряг, обходим мели. Впереди «шлагбаум» в виде поваленного дерева — надо откинуться назад, приняв почти горизонтальное положение. Ствол проходит в считаных сантиметрах над кончиком носа. Или вот затопленное дерево, никак не обойти сбоку — гребем сильнее и подскакиваем, как на «спящем полицейском». Ух, не застряли.

— Вот поэтому я бы не сказал, что Ислочь — спокойная или ленивая река. Она держит в тонусе, — Артем налегает на весла, огибая очередное препятствие. — Есть реки вроде Вилии, где можно сложить весла и спокойно плыть по течению. На Ислочи же все время маневрируешь.









Мы плывем по одному из самых живописных участков Ислочи. По берегам раскинулись пышные папоротники, деревья у самой воды обнажили свои корни. Всю эту красоту можно увидеть и исследовать только с реки, туристических стоянок и открытых полян здесь нет.





















— Движение здесь не слишком интенсивное: все-таки далековато ехать от Минска, — говорит Артем. — А вот верховье реки в окрестностях Ракова очень популярно среди байдарочников. Не как на МКАД в час пик, конечно, но бывают и заторы, если кто-то сядет на мель.

Наш сплав мы закончили у моста возле деревни Яцково-Замостные. Прошли на веслах около 11 км, на что потратили часа два. Пожалуй, в самый раз для новичков.





Погулять по экотропам

В Налибокской пуще есть две экотропы. Ближайшая к Минску возле деревни Белокорец. Она создавалась на деньги Евросоюза (проект выиграл грант). И надо заметить, сделано все очень достойно — как будто за основу брался какой-нибудь прибалтийский пример.





Тропа, протянувшаяся на 1,3 км, ведет через чистый сосновый лес. По форме она напоминает восьмерку — финиш в том же месте, где и старт. Покрытие представляет собой широкую дорожку из толченой гранитной крошки. Здесь можно гулять даже с детскими колясками. Есть скамейки и биотуалеты. Кстати, это первая в стране тропа, доступная для людей с инвалидностью. Беседки оборудованы пандусами и поручнями, а различные информационные стенды дополнены тактильным шрифтом Брайля для незрячих.





По пути вам будут попадаться деревянные скульптуры и разные интерактивные штуки. Например, предлагается угадать по отпечатку следа, какому животному он принадлежит.





Есть дорожка с разными видами покрытия — от шишек до стволовых спилов, — по которой можно прогуляться босиком. Помогает оригинально почувствовать лес ногами. Или вот еще — игра на внимательность, где надо искать пары картинок с обитающими в пуще видами птиц.









Ну а если хотите узнать, с какими деревьями надо обниматься, чтобы получить прилив сил, продолжайте прогулку и ищите такую табличку с рисунками.

Вторая экотропа называется «Сябрыньский перекресток». Она также небольшая — всего километр. Сначала идем сквозь сосновый бор, затем сворачиваем на деревянный настил, где черничники и брусничники постепенно сменяются болотными растениями.









Настил выводит к обзорной вышке с видом на обширный луг. Говорят, на нем можно увидеть зубров и косуль, но нам не повезло.













Как и в Белокорце, прогулка по этой тропе бесплатная. При желании в администрации заказника «Налибокский» за 10 рублей можно заказать познавательную экскурсию (заодно покажут зуброловушки и табун лошадей).

Наши выводы. Тропа в Белокорце — хорошее место для прогулок с детьми. Очень легкий маршрут, в то же время особых ботанических чудес там не ищите. Тропа «Сябрыньский перекресток» более разнообразна по природным компонентам, но ей не хватает интерактивности и благоустройства.

Увидеть табун диких лошадей

В Беларуси нам известно только два места, где можно увидеть диких лошадей в их естественной среде обитания. Это Полесский радиационно-экологический заповедник, где обосновались лошади Пржевальского, и Налибокская пуща, где на заливном лугу пасется табун тарпановидных лошадей породы польский коник.

Польские коники коренасты, мышастой масти, с черным ремнем, проходящим по спине от гривы до основания хвоста.

— Много веков назад в Беларуси обитали дикие лошади тарпаны. Считалось, что они вредили сельскому хозяйству. И к сожалению, были полностью истреблены, причем варварскими методами, — рассказывает инженер-эколог заказника «Налибокский» Лариса Кулак. — Но в 1930-е годы методом обратной селекции ученые восстановили фенотип этой породы. Ездили по крестьянских хозяйствам Беловежской пущи — тем местам, где раньше водился тарпан, — и покупали у населения лошадей, которые сохранили сходство со своими предками тарпанами. А потом скрещивали их.





Табун тарпановидных лошадей привезли в Налибокскую пущу из Нидерландов в 2019 году. Животные обосновались на заливном лугу и выполняют роль газонокосилки — не дают зарастать пастбищу. Люди практически не вмешиваются в жизнь стада.

— По правилам, установленным Федеральной службой лесов Нидерландов, этих лошадей запрещено одомашнивать и использовать в хозяйстве. Если конь будет замечен под седлом, штраф до 1000 евро, — говорит Лариса.













Если эксперимент удастся, лошадей этой породы будут расселять по Беларуси, пока же их можно увидеть только в Налибокской пуще. Мы специально не отмечали на карте луг, где пасется табун. Неорганизованным туристам здесь не рады, так что если хотите экскурсию — обращайтесь в администрацию заказника. Вам еще и зуброловушки покажут.

Посмотреть зуброловушки

В Налибокской пуще есть зубровольер, и многие едут сюда с единственной целью — посмотреть на этих мощных животных. На самом же деле зубров там сейчас нет.

— У нас не зоопарк, а природоохранное учреждение, — объясняет нестыковку инженер-эколог заказника. — В летнее время вольер пустой, стадо уходит в пущу и только зимой приходит на подкормку. Еще зимой зубров можно увидеть с трассы на поле в районе деревни Белокорец.

В отсутствие зубров можно посмотреть ловушки на этих животных — деревянные клетки, куда зверь заманивается сочными кормами. Когда зубр заходит внутрь и дергает копытом проволоку, срабатывает механизм и заслонка падает. Сотрудники заказника вызывают кран и перегоняют животное в другую клетку, а потом перевозят в другие леса страны, где формируются новые микропопуляции зубров.





— Популяцию зубра восстановили из 12 особей, потому генетика у них не очень хорошая. И когда где-то создают новое стадо, животных везут из разных мест, чтобы хоть как-то обновить кровь, — говорит Лариса.

Искупаться в озере Кромань

В юго-западной части пущи есть красивое озеро Кромань — пожалуй, единственное место с оборудованным пляжем, где можно покупаться. Учтите, правда, что озеро далековато от экотроп, а значительная часть дороги пролегает по грунтовке. Решайте сами, есть ли смысл ехать 70 км от Белокорца.





На берегу расположена частная база отдыха с деревянными домиками и удобствами в виде биотуалета. Четырехместный домик обойдется в 60—90 рублей в сутки. Кстати, владельцы агроусадеб в окрестностях пущи просят от 100 рублей в сутки.













Устроить пикник у воды

Если интересует чисто пикниковый вариант отдыха у воды, можно ехать на базу «Сябрыньские озера». Беседка — 60 рублей на весь день (только бронировать надо заранее).















Что еще посмотреть

Рекомендуем совместить отдых на природе с осмотром архитектурных достопримечательностей. Подсказываем несколько мест.

Заброшенный санаторий «Лесное». Здравница, принадлежавшая Министерству связи БССР, закрылась в середине 1990-х. Когда-то это было красивое здание с лечебными ваннами на первом этаже, теперь же санаторий полностью разграблен, и лишь остатки оригинальной отделки и декора напоминают о его прошлом.





Руины поместья Тышкевичей (рядом с санаторием). Это краснокирпичное здание, построенное во второй половине XIX века, использовалось как охотничий домик. На втором этаже, полагают исследователи, размещалась фотолаборатория графа Бенедикта Тышкевича. Бывшее поместье превратилось в развалины во время Второй мировой войны. Партизаны взорвали здание, выкуривая из его стен летчиков люфтваффе.





Любчанский замок. Замок был построен в 1581 году влиятельным магнатом ВКЛ Яном Кишкой. С тех пор неоднократно менял хозяев, перестраивался и разрушался. К середине XX века от былого величия остались только две башни, но вот уже 17 лет благодаря неравнодушным людям памятник архитектуры постепенно возрождается.





Хоздвор Хрептовичей в Щорсах. Дворец магнатского рода Хрептовичей в Щорсах, к сожалению, не сохранился. Осмотреть сегодня можно лишь руины хозяйственного двора, возведенного во второй половине XIX века. Издали эти сооружения похожи на развалины замка. Место с особой атмосферой и хорошо подходит для фотосессий.





Считаем бюджет уик-энда на двоих

топливо (если ехать из Минска) — примерно 65 руб.;

аренда байдарки — 90 руб.;

экскурсия с экологом (экотропа, табун лошадей, зуброловушки) — 20 руб.;

пикник на базе «Сябрыньские озера» — 80 руб. за беседку;

ночлег в домике на озере Кромань — 60—90 руб; сутки в агроусадьбе — от 100 рублей.

Отправляясь в путешествие по Беларуси — на экскурсию, велопрогулку или в поход, не забывайте делиться результатами фитнес-трекера на сайте благотворительной акции «100 гадзін з А1» . Каждый час физической активности поможет оказать спонсорскую помощь МОО «SOS — Детские деревни» в размере 50 тысяч рублей от компании А1. В этом году акция напрямую связана с экологией, и те, кто преодолеет отметку в 100 часов, также получат именное дерево в «SOS — Детская деревня Боровляны».

Спецпроект подготовлен при поддержке УП «A1», УНП 101528843.

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