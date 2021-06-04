ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва усилила охрану границы с Беларусью

04.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас 31 мая на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне сообщил о двукратном росте масштабов нелегальной миграции из Беларуси в Литву. При этом, по его словам, белорусские пограничники пытаются скрыть этот факт.



Об этом пишет Delfi.

По его словам, общение с белорусскими коллегами - дело непростое.

"Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты - когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", - добавил глава Службы охраны государственной границы.

На сайте ведомства 3 июня появилось сообщение, где говорится, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси в Литву, охрана границы была усилена.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас 31 мая на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне сообщил о двукратном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поход на байдарках по Ислочи и прогулки по экотропам. Как провести выходные в Налибокской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by