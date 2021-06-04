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Арина Соболенко и Виктория Азаренко 4 июня проведут матчи 1/16 финала "Ролан Гаррос"

04.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко 4 июня проведут матчи 1/16 финала "Ролан Гаррос".

Арина Соболенко (4 ВТА) — Анастасия Павлюченко (32 ВТА). Начало в 12.00 по белорусскому времени. ОНЛАЙН.

Виктория Азаренко (16 ВТА) — Мэдисон Кис (24 ВТА). Начало в 13.00. ОНЛАЙН
 
 
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Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко 4 июня проведут матчи 1/16 финала "Ролан Гаррос".
 
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