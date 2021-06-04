Наоми Осака снялась с еще одного турнира









Вторая ракетка мира на этой неделе отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции из-за проблем с психическим здоровьем. Ранее японка также отказалась от общения с медиа.





В то же время Осака остается в заявочном листе Уимблдона. Сейчас спортсменка находится в Лос-Анджелесе.





Ранее стало известно, что Наоми заработала более 50 миллионов долларов за последний год. Тем самым японка установила рекорд женского спорта.