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Европейцы накопили 700 млрд евро избыточных сбережений

04.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Европе и Великобритании жители накопили около 700 млрд евро избыточных сбережений, заявил CNBC Ник Нельсон, отвечающий в финансовом холдинге UBS за стратегию инвестирования в акции в Европе, пишет lenta.ru.





Введенные в 2020 году локдауны и беспрецедентные меры поддержки со стороны властей привели к появлению огромного объема личных накоплений: в США, по данным Moody’s Analytics, они на 2,7 трлн долларов превысили ожидаемый до пандемии уровень. Тем временем массовая вакцинация в развитых странах позволила постепенно снимать ограничения, а у потребителей появилась возможность вновь тратить деньги.

В инвестиционной компании BlackRock, крупнейшей в мире по размеру активов под управлением, заявили, что после открытия европейских экономик люди уже приступили к тратам. Эксперты ожидают колоссальных расходов на походы в рестораны, выпивку, путешествия и досуг.

"Мы зовем это "тратами-реваншем": люди необычайно вдохновлены вкусом свободы и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться или покупают что-то по своему вкусу", - говорится в отчете BlackRock.

Там заметили, что в первом квартале 2021 года уже вырос спрос на предметы роскоши, как и траты на социальную активность: продажи в британских пабах на 12% превысили допандемийный уровень в первую неделю после открытия.

При этом индустрия гостеприимства и общепита в Европе столкнулась с дефицитом кадров. На нехватку персонала жалуются владельцы берлинских ресторанов. В Великобритании бизнес испытывает серьезные проблемы из-за оттока мигрантов.
 
 
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В Европе и Великобритании жители накопили около 700 млрд евро избыточных сбережений, заявил CNBC Ник Нельсон, отвечающий в финансовом холдинге UBS за стратегию...
 
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