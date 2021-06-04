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МИД Латвии призвал жителей страны воздержаться от поездок в Беларусь

04.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный пограничный комитет Беларуси ранее сообщил, что для граждан этой страны и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в стране, выезд временно ограничен

Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей воздержаться от неважных поездок в Белоруссию после того, как соседняя страна ужесточила правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд из республики. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, цитирует ТАСС.
"Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

"Нынешний порядок предусматривает, что из Белоруссии смогут выехать те люди, у кого есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода. Поэтому МИД обновил предупреждение для путешественников, с нормами можно ознакомиться на нашей домашней странице", - добавил он.
 
 
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Государственный пограничный комитет Беларуси ранее сообщил, что для граждан этой страны и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание...
 
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