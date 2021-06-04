



Об этом 3 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.





"МИД и президент высказались, что то, что происходит в Беларуси, мы не воспринимаем, мы присоединились в этих оценках к европейским странам, и чего-то особенного высказывать еще по отношению к Лукашенко не нужно. Я вам скажу почему: слишком много чести для Лукашенко, чтобы мы на него обращали такое внимание. Он самопровозглашенный президент, с точки зрения мирового права никто, а делает из себя лидера, диктует какие-то условия, дает оценки всем остальным, а мы будем вступать с ним в дискуссию", – сказал экс-президент Украины.





Он считает, что те, кто считает Лукашенко "голубем мира" – не правы.





"Он никогда не был "голубем". Я хорошо знаю Беларусь, я много общался с Лукашенко. Он сразу развернул свою лодку к бывшему Советскому Союзу, а потом к России. У меня фигура Лукашенко не вызывает никаких сомнений с точки зрения его оценки. Называют его "голубем мира" люди, которые либо не знают Лукашенко, либо что-то другое, у них что-то с головкой не в порядке, извините", – объяснил Кравчук.





По его словам, ситуацию в Беларуси "весь мир видит, а кто-то ослеплен".





"Цивилизованный мир высказал свою точку зрения. Что касается отношений с белорусским народом – они должны быть нормальными", – отметил Кравчук.





3 июня Верховная Рада осудила действия властей Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета компании Ryanair и задержанием Романа Протасевича. Украинские депутаты призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.



