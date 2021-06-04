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"Роман – заложник". Команда Тихановской отреагировала на интервью Протасевича
Источник материала: Партизан
Штаб Светланы Тихановской не считает добровольным интервью с задержанным оппозиционным белорусским журналистом и блогером Романом Протасевичем, вышедшее на государственном телеканале.
"Роман – заложник", – сказала "Дождю" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.
Она отметила, что этика европейских стран не допускает тиражирование подобных фильмов.
Красулина также сочла запись интересной с той точки зрения, что можно услышать, "что режим хочет сказать его устами".
"Больно видеть "признания" Романа Пратасевича... Я знаю, что это не Роман. Этот человек на телевидении Геббельса является заложником режима, и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить его и других 460 политических заключенных", – написал в Twitter советник Тихановский Франак Вячорка.
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Штаб Светланы Тихановской не считает добровольным интервью с задержанным оппозиционным белорусским журналистом и блогером Романом Протасевичем, вышедшее на...
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