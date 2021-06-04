"Роман – заложник". Команда Тихановской отреагировала на интервью Протасевича

"Роман – заложник", – сказала "Дождю" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.





Она отметила, что этика европейских стран не допускает тиражирование подобных фильмов.





Красулина также сочла запись интересной с той точки зрения, что можно услышать, "что режим хочет сказать его устами".





"Больно видеть "признания" Романа Пратасевича... Я знаю, что это не Роман. Этот человек на телевидении Геббельса является заложником режима, и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить его и других 460 политических заключенных", – написал в Twitter советник Тихановский Франак Вячорка.



















