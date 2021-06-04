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Типографии отказались печатать негосударственную "Газету Слонімскую"

04.06.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еженедельник не выходил с осени 2020-го (выпуск "ГС" и рекламной газеты "Отдушина" приостановили на полгода) и планировал возобновить выход, но пока это не удалось.



Письмо из гродненской типографии / gs.by

Типографии отказались печатать негосударственную "Газету Слонімскую". Еженедельник не выходил с осени 2020-го (выпуск "ГС" и рекламной газеты "Отдушина" приостановили на полгода) и планировал возобновить выход, но пока это не удалось. В начале мая Мининформ был проинформирован, что "Газета Слонімская" возобновляет выход, её и "Отдушину" внесли в реестр печатных изданий. Однако типографии в Бресте, Пинске и Гродно отказались печатать негосударственные газеты. Они ссылаются на "плотный график" и "загруженность производства".

Поэтому печатной версии "ГС" пока не будет, продолжает обновляться её сайтпишет Еврорадио.

Печатная версия газеты перестала выходить осенью 2020-го после того, как в редакции провели обыск и изъяли технику. Из-за опасений уголовного преследования издатели временно уехали из Беларуси.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Еженедельник не выходил с осени 2020-го (выпуск "ГС" и рекламной газеты "Отдушина" приостановили на полгода) и планировал возобновить выход, но пока это не удалось.
 
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