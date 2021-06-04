Конфуз дня: новая девушка звезды Little Big встретилась с его экс-женой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Солистка группы Little Big и новая девушка Ильича Софья Таюрская удивила фанатов: певица показала, как "столкнулась" с семьей своего возлюбленного.

Недавно солисты Little Big раскрыли свой роман и спровоцировали едкие комментарии бывшей жены Ильи Прусикина – певицы Tatarka. Поклонники приготовились к затяжному скандалу между звездами с обвинениями и разборками, но все пошло не по сценарию.

Новая возлюбленная Ильича опубликовала любопытный видеоролик в Instagram: Таюрская показала, как встретилась с семьей своего бойфренда.

На видео видно, как Ильич куда-то спешит в компании бывшей пассии Ирины Смелой и маленького сына Добрыни.

Такой же ролик добавила и сама Смелая, вызвав новые предположения и насмешки в сети. И если кто-то из поклонников предположил, что Таюрская и Смелая примирились и больше не станут выяснять отношения на публике , то некоторые назвали встречу неловкой.

"Успокоились? Не верю"; "Конфуз дня. Такое ощущение, что нас разводят"; "Ой как неловко"; "А волосы рвать друг другу не будете?"; "И жили они втроем – долго и счастливо", – прокомментировали в сети.

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