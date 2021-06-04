|
Конфуз дня: новая девушка звезды Little Big встретилась с его экс-женой
04.06.2021 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Солистка группы Little Big и новая девушка Ильича Софья Таюрская удивила фанатов: певица показала, как "столкнулась" с семьей своего возлюбленного.
Недавно солисты Little Big раскрыли свой роман и спровоцировали едкие комментарии бывшей жены Ильи Прусикина – певицы Tatarka. Поклонники приготовились к затяжному скандалу между звездами с обвинениями и разборками, но все пошло не по сценарию.
Новая возлюбленная Ильича опубликовала любопытный видеоролик в Instagram: Таюрская показала, как встретилась с семьей своего бойфренда.
На видео видно, как Ильич куда-то спешит в компании бывшей пассии Ирины Смелой и маленького сына Добрыни.
Такой же ролик добавила и сама Смелая, вызвав новые предположения и насмешки в сети. И если кто-то из поклонников предположил, что Таюрская и Смелая примирились и больше не станут
"Успокоились? Не верю"; "Конфуз дня. Такое ощущение, что нас разводят"; "Ой как неловко"; "А волосы рвать друг другу не будете?"; "И жили они втроем – долго и счастливо", – прокомментировали в сети.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30-летняя Соня Таюрская поделилась видеозаписью, на которой запечатлела Ильича в компании бывшей избранницы и сына.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)