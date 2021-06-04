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Типографии отказались печатать «Газету Слонимскую»

04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Отказ в редакцию прислали гродненская, брестская и пинская типографии.

Типографии отказались печатать «Газету Слонимскую»

Фото gs.by

Об этом сообщила издатель Анна Володащук.

Гродненская типография объяснила свой отказ так: «в связи с объемом загрузки и высокой степенью износа газетной печатной машины график выхода газет на 2021 год сформирован до конца года».

Брестская и Пинская типографии также сослались на загруженность производства и плотный график печати, сформированный в начале года.

В ноябре прошлого года выпуск двух газет — общественно-политической газеты «Газета Слонимская» и рекламной газеты «Отдушина» был приостановлен на полгода.

Решение о приостановке выпуска газет было принято после обыска и изъятия всей техники в редакции и дома у издателя и директора.

В начале мая 2021 года Анна Володащук уведомила Мининформ о возобновлении выпуска изданий. Обе газеты внесли в реестр печатных СМИ.

 
 
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Отказ в редакцию прислали гродненская, брестская и пинская типографии.
 
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