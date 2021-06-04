|
Типографии отказались печатать «Газету Слонимскую»
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отказ в редакцию прислали гродненская, брестская и пинская типографии.
Фото gs.by
Об этом
Гродненская типография объяснила свой отказ так: «в связи с объемом загрузки и высокой степенью износа газетной печатной машины график выхода газет на 2021 год сформирован до конца года».
Брестская и Пинская типографии также сослались на загруженность производства и плотный график печати, сформированный в начале года.
В ноябре прошлого года выпуск двух газет — общественно-политической газеты «Газета Слонимская» и рекламной газеты «Отдушина» был приостановлен на полгода.
Решение о приостановке выпуска газет было принято после обыска и изъятия всей техники в редакции и дома у издателя и директора.
В начале мая 2021 года Анна Володащук уведомила Мининформ о возобновлении выпуска изданий. Обе газеты внесли в реестр печатных СМИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказ в редакцию прислали гродненская, брестская и пинская типографии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)