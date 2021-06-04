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МИД Латвии призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Янис Бекерис в телеинтервью.
— Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших граждан, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, — сказал он, сообщает
Ранее с таким же обращением в гражданам обратились власти Литвы.
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Об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Янис Бекерис в телеинтервью.
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