МИД Латвии призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь

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Об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Янис Бекерис в телеинтервью.

— Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших граждан, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, — сказал он, сообщает ТАСС .

Ранее с таким же обращением в гражданам обратились власти Литвы.