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Отец Романа Протасевича: то, что говорит сын, — это результат психологического и физического насилия над ним
Источник материала: Навiны
Отец Романа Протасевича — Дмитрий — не верит, что его сын мог по собственной воле озвучивать тексты, которые демонстрируются по белорусскому ТВ.
Так, в частности, пишет
«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам, — заявил в комментарии «Дождю» Дмитрий. — Посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить».
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ,
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Отец Романа Протасевича: то, что говорит сын, — это результат психологического и физического насилия над ним
Отец Романа Протасевича — Дмитрий — не верит, что его сын мог по собственной воле озвучивать тексты, которые демонстрируются по белорусскому ТВ.
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