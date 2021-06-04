Отец Романа Протасевича: то, что говорит сын, — это результат психологического и физического насилия над ним

Отец Романа Протасевича — Дмитрий — не верит, что его сын мог по собственной воле озвучивать тексты, которые демонстрируются по белорусскому ТВ.





Так, в частности, пишет DW , он заявил AFP, что на задержанного блогера повлияли с помощью пыток: «То, что говорит Роман — это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним».

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам, — заявил в комментарии «Дождю» Дмитрий. — Посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить».

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил , что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

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