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Курсы валют 4 июня: евро резко потерял больше 2 копеек
Источник материала: Onliner
На Московской бирже курс евро снижается вот уже третий день подряд. Между тем доллар потихоньку растет. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого падения валюты ЕС. У доллара небольшой плюс, и сотня российского рубля потихоньку растет.
Американская валюта с ходу прибавила 0,15 копейки. Ее покупают и продают по 2,5389 белорусского.
Евро со старта торгов потерял 2,11 копейки. Он торгуется по 3,0716.
Сотня российского рубля набрала 0,30 копейки. ее покупают и продают по 3,4674.
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Что будет с курсом доллара и биткоина и введут ли валютные ограничения? Читайте наш (не)серьезный
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