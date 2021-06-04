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Курсы валют 4 июня: евро резко потерял больше 2 копеек

04.06.2021 10:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Московской бирже курс евро снижается вот уже третий день подряд. Между тем доллар потихоньку растет. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого падения валюты ЕС. У доллара небольшой плюс, и сотня российского рубля потихоньку растет.

Американская валюта с ходу прибавила 0,15 копейки. Ее покупают и продают по 2,5389 белорусского.

Евро со старта торгов потерял 2,11 копейки. Он торгуется по 3,0716.

Сотня российского рубля набрала 0,30 копейки. ее покупают и продают по 3,4674.

В четверг американская валюта прибавила 0,71 копейки, до 2,5383. Евро вырос на 0,06 копейки, до 3,0950. Сотня российских рублей к концу торгов прибавила 0,29 копейки и стала стоить 3,4547.

Что будет с курсом доллара и биткоина и введут ли валютные ограничения? Читайте наш (не)серьезный прогноз.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Московской бирже курс евро снижается вот уже третий день подряд. Между тем доллар потихоньку растет. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с...
 
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