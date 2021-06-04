В скандально известном долгострое «Аркадия» продадут три квартиры, цена — $1100 за «квадрат»

Источник материала: Onliner

В последнем строящемся доме жилого комплекса «Аркадия» продадут три квартиры. Цена «квадрата» в долгострое — $1100. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

Печальная история столичного ЖК «Аркадия» потрясла даже тех, кто не участвовал в стройке. Комплекс вдоль улицы Богдановича должны были сдать в 2017 году, но одна из многоэтажек все еще не введена в эксплуатацию. Именно в этом доме застройщик предлагает квартиры к строительству. Речь идет об объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М. Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я очередь строительства).

Многоэтажка состоит из 4 секций от 22 до 26 этажей. На первых двух уровнях — административные и медицинские объекты, с третьего этажа — жилье. Всего в доме 402 квартиры:

75 однокомнатных,

135 двухкомнатных,

165 трехкомнатных,

22 четырехкомнатные,

5 пятикомнатных.

Проектной декларацией к долевому строительству предлагается три трехкомнатные квартиры в долгострое:

— трешка площадью 110,75 кв. м, расположена на 18-м этаже;

— трешка площадью 113,07 кв. м, расположена на 21-м этаже;

— трешка площадью 142,25 кв. м, расположена на 26-м этаже.

Цена квадрата в строящемся доме — 2 810 рублей 16 копеек (или $1100). Для дольщиков предусмотрена рассрочка платежа до декабря 2021 года с первоначальным взносом в 30 %. Сдать объект планируется летом 2022 года.

Напомним, что стройка отошла УКСу Советского района указом президента в 2019 году, после громких судов над гендиректором «Тамбаза» Львом Хаютиным. После смены застройщика дольщикам выставили новые счета. Оказалось, что за каждый уже оплаченный «квадрат» нужно доплатить еще 700—850 рублей. Далеко не у всех семей была такая возможность, поэтому люди попросили кредит у Лукашенко .

Заявления на заключение новых договоров долевого строительства будут принимать и регистрировать в порядке общей очереди с 8:30 10 июня 2021 года.