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Skoda вылетела с кольцевой — оказалось, водитель был пьян

04.06.2021 10:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем в районе развязки МКАД — Притыцкого можно было видеть белую Skoda с разбитым лобовым стеклом и помятой крышей. Стоял автомобиль на газоне довольно далеко за пределами дороги. В Минской ГАИ сообщают, водитель был нетрезв: по его словам, выпил за несколько часов до аварии 100 грамм водки.

«47-летний водитель Skoda двигался по внутреннему кольцу МКАД, — рассказали инспекторы. — В районе 34-го км кольцевой (пересечение с ул. Притыцкого) не справился с управлением и съехал в кювет. После чего автомобиль перевернулся».

Skoda вылетела с кольцевой — оказалось, водитель был пьян

На вопрос сотрудника ГАИ, в чем была необходимость садиться за руль после выпитого спиртного, мужчина ответил просто: «Домой ехал».

Skoda вылетела с кольцевой — оказалось, водитель был пьян

В ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

 
 
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Вчера днем в районе развязки МКАД — Притыцкого можно было видеть белую Skoda с разбитым лобовым стеклом и помятой крышей. Стоял автомобиль на газоне довольно далеко...
 
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