Бюджет Беларуси в апреле вдруг стал профицитным: откуда деньги?

Однако так как по итогам первого квартала текущего года бюджет был дефицитным, по итогам января—апреля его расходы все же превысили доходы на 0,75 млрд. рублей.





В то же время, бюджет сектора госуправления, в который кроме общенационального бюджета входят местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения, был выполнен за январь—апрель текущего года с профицитом в размере 0,4 млрд. рублей.





При этом профицит бюджета ФСЗН сохранился на уровне первого квартала и составил 0,1 млрд. рублей. Это означает, что местные бюджеты были выполнены за четыре месяца с превышением доходов над расходами на 1,05 млрд. рублей.





В целом доходы бюджета сектора госуправления за январь—апрель 2021 года достигли 19,9 млрд. рублей, что составило 36,7% от плана на год. Это немного выше третьей части всех доходов, то есть они в настоящее время собираются с некоторым опережением планов.





В апреле доходы составили 7 млрд. рублей. Их рост был вызван тем, что белорусские предприятия уплачивали в апреле налоги за квартал.





В первую очередь, это касается налога на прибыль, которого за четыре месяца текущего года было собрано 1,6 млрд. рублей, причем в апреле поступил 1 млрд. рублей. Сбор этого налога за январь—апрель составил 48,8% от годового плана, то есть он собирается с опережением. Это означает, что правительство не рассчитывало на значительный рост прибыли белорусских предприятий в начале года.





НДС по итогам января—апреля 2021 года поступило в бюджет 5,2 млрд. рублей (37,9% от плана на год). В апреле НДС было собрано на 1,8 млрд. рублей.





Акцизы за четыре месяца текущего года поступили на 1,1 млрд. рублей (34,3% от годового плана). За апрель акцизов удалось собрать на 0,3 млрд. рублей.





Доходы от внешнеэкономической деятельности по итогам января—апреля составили 1,8 млрд. рублей (43,6% от плана на год). Таким образом, данные доходы, как и поступления налога на прибыль, опережают запланированный уровень. Это означает, что в правительстве не прогнозировали увеличение белорусского экспорта в тех объемах, которые произошли.





В апреле от внешнеэкономической деятельности бюджет получил 0,6 млрд. рублей.





Доходы госбюджета за четыре месяца текущего года достигли 9,0 млрд. рублей, что составило 38,1% от плана на год. А поступления в ФСЗН составили 6,4 млрд. рублей — 33,4%.





Расходы бюджета осуществляются примерно в соответствии с прогнозом. Они в целом составили за январь—апрель текущего года 19,5 млрд. рублей, то есть 32,5% от плана на год.





На общегосударственную деятельность правительство потратило за четыре месяца 4,7 млрд. рублей (35,2% плана на год), на финансирование национальной экономики — 1,9 млрд. рублей (30,3%), на финансирование социальной сферы — 6,5 млрд. рублей (33,3%). Таким образом, средства на экономику выделяются с некоторым отставанием от планов, в то время как на общегосударственную деятельность — с небольшим опережением.





Из госбюджета за январь—апрель текущего года было потрачено 9,75 млрд. рублей (32,9% от плана на год). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,3 млрд. рублей, или 33,5% плана.





Проблем с неплатежами в бюджет в апреле не возникло, и задолженность по налогам и сборам на 1 мая 2021 года составила 213,1 млн. рублей.