|
МНС ответило на обращения ипэшников, которых обманули российские поставщики
Источник материала: Партизан
В Министерстве по налогам и сборам ответили на обращения ипэшников, которые просят продлить на 5 лет мораторий на наказание за ввезенный из России товар по «липовым» документам (если это по вине контрагента – того, у кого он был приобретен). Информация об этом была размещена на сайте ведомства.
ИП отмечают, что им сложно доказать подлинность документов, которые выдают им российские поставщики при покупке товара, поэтому они и не должны нести ответственность за их достоверность.
В Министерстве по налогам и сборам уточнили, что пытаются данный вопрос урегулировать с Россией. И заверили, что представители налоговой будут принимать решение о начале административного процесса после того, как решат вопрос с документами с Москвой. Причем наказывать планируют тех, у кого появится возможность проверить подлинность документов на товары из России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве по налогам и сборам ответили на обращения ипэшников, которые просят продлить на 5 лет мораторий на наказание за ввезенный из России товар по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)