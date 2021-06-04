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МИД Германии назвал попытку суицида Латыпова символом "безнадежности, в которую Лукашенко погружает беларусов с помощью жесткого насилия"

04.06.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.



Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу, пытался покончить с собой, порезав себе горло. Он был доставлен в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему была сделана операция. И уже спустя сутки был переведен в СИЗО №1.

Спикер МИДа отметила, что произошедшее «шокирует и символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов с помощью репрессий и жестокого насилия».

В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».

Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.
 
 
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Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным...
 
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