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Алексей Андронов: это какое-то фантастическое позорище. Красная машинка лежит в кювете. На боку

04.06.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о поражении команды ОКР от канадцев (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

"Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестерыми защитниками из НХЛ этой Канаде... Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды...

Красная машина едет дальше. Красная машинка лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?..." – написал Андронов в телеграме.
 
 
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Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о поражении команды ОКР от канадцев (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.
 
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