Алексей Андронов: это какое-то фантастическое позорище. Красная машинка лежит в кювете. На боку

"Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестерыми защитниками из НХЛ этой Канаде... Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды...





Красная машина едет дальше. Красная машинка лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?..." – написал Андронов в телеграме.



