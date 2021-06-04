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Алексей Андронов: это какое-то фантастическое позорище. Красная машинка лежит в кювете. На боку
Источник материала: Партизан
Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о поражении команды ОКР от канадцев (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.
"Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и шестерыми защитниками из НХЛ этой Канаде... Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды...
Красная машина едет дальше. Красная машинка лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?..." – написал Андронов в телеграме.
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Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о поражении команды ОКР от канадцев (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.
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