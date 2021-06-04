Плохая девочка: дочь Урганта оголилась в метро и шокировала сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка ведущего Ивана Урганта шокировала публику: Эрика Кикнадзе продемонстрировала нижнее белье на эскалаторе метрополитена.

20-летняя Эрика - приемная дочка звезды "Вечернего Урганта", но он считает ее родной. В настоящее время девушка живет и учится в США и ведет популярный блог в Instagram. Недавно дочка телезвезды кардинально сменила имидж , а также снялась в откровенной рекламе с бойфрендом, но решила не останавливаться на достигнутом.

Дочь Урганта устроила импровизированную провокацию: Эрика оголилась в метро и шокировала своих подписчиков.

На снимке в Instagram Кикнадзе в зеленом платье стоит спиной на эскалаторе. Наследница звезды приподняла подол юбки и продемонстрировала нижнее белье. Пикантный кадр не был удостоен подписи, но точно заслужил шквал комментариев в сети.

"Вот это рок-н-ролл"; "Пошло"; "Не стыдно?"; "Расстроила Ваню"; "Это не красиво"; "Слишком смело, даже перебор"; "Что папа подумает?", - прокомментировали фолловеры.

Эрика поспешила ответить на критику: звездная наследница назвала себя плохой девочкой, которая не будет прислушиваться к чужому мнению.

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