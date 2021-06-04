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Евро обвалился, а доллар вырос до максимума за 29 дней утром 4 июня на БВФБ

04.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро обвалился, а доллар вырос до максимума за 29 дней утром 4 июня на БВФБ
Иллюстративное фото
Доллар возобновил рост утром в пятницу и оказался на максимуме почти за месяц. Российский рубль поднялся до максимума за 2 месяца, но валютная корзина подешевела благодаря значительному снижению евро.

Стоимость корзины валют снизилась на 0,06% и покинула максимум за 35 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:11:

Курс доллара подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,5384 BYN/USD — максимума за 29 дней.

Курс евро обвалился сразу 0,0211 BYN до 3,0716 BYN/EUR.

Евро дешевеет уже второй день, а до этого семь торгов подряд стоимость евровалюты непрерывно росла, увеличившись на 0,0339 BYN, и к минувшей среде достигла максимума за 33 дня.

Резкое снижение евро связано со снижением курса евро к доллару до минимума за 2,5 недели на международном валютном рынке.

Курс российского рубля вырос на 0,0040 BYN до 3,4684 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 59 дней.

Сотня российских рублей за последние восемь торгов дорожает уже седьмой раз, а её стоимость за это время подскочила на 0,0567 BYN.

Московская биржа


За сутки курс доллара на Мосбирже вырос всего на 8 копеек до 73,28 российских рублей.

Курс евро сегодня упал на 45 копеек до 88,75 российских рублей — минимума с конца марта. Напомним, что в середине марта стоимость евро опускалась на 2 рубля ниже до минимума за 9 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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