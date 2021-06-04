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Евро обвалился, а доллар вырос до максимума за 29 дней утром 4 июня на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют снизилась на 0,06% и покинула максимум за 35 дней.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,5384 BYN/USD — максимума за 29 дней.
Курс евро обвалился сразу 0,0211 BYN до 3,0716 BYN/EUR.
Евро дешевеет уже второй день, а до этого семь торгов подряд стоимость евровалюты непрерывно росла, увеличившись на 0,0339 BYN, и к минувшей среде достигла максимума за 33 дня.
Резкое снижение евро связано со снижением курса евро к доллару до минимума за 2,5 недели на международном валютном рынке.
Курс российского рубля вырос на 0,0040 BYN до 3,4684 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 59 дней.
Сотня российских рублей за последние восемь торгов дорожает уже седьмой раз, а её стоимость за это время подскочила на 0,0567 BYN.
Московская биржа
За сутки курс доллара на Мосбирже вырос всего на 8 копеек до 73,28 российских рублей.
Курс евро сегодня упал на 45 копеек до 88,75 российских рублей — минимума с конца марта. Напомним, что в середине марта стоимость евро опускалась на 2 рубля ниже до минимума за 9 месяцев.
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Курс евро обвалился сразу 0,0211 BYN до 3,0716 BYN/EUR.
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